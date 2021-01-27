Москва, , 14:02 — REGNUM Продление Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) на пять лет является хорошим сроком для дальнейшей работы в данном направлении. Об этом 27 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что ранее российская сторона дала США свое согласие на продление ДСНВ на пять лет.

«Это хороший срок, который позволит хорошо поработать в случае наличия соответствующей политической воли над либо дальнейшим продлением, либо над новым текстом договора», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что за пять лет, на которые планируется продлить ДСНВ, Россия намеревается развернуть с США углубленный диалог о контроле над вооружениями в будущем.

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