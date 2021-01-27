Москва, , 11:39 — REGNUM За пять лет, на которые планируется продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), Россия намеревается развернуть с США углубленный диалог о контроле над вооружениями в будущем. Об этом 27 января заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, то, что ДСНВ продлевается без дополнительных условий на срок в пять лет, является существенным.

«Это время мы рассчитываем использовать, чтобы развернуть с США углубленные интенсивные переговоры о будущем контроле над вооружениями с целью выработки нового уравнения безопасности, которое охватывало бы все факторы, влияющие на поддержание международной безопасности и стратегической стабильности», — сказал он.

При этом замглавы МИД России отметил, что любое действие разрушительного характера со стороны США в сфере контроля над вооружениями может стать причиной выхода российской стороны из ДСНВ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что решение России и США о продлении ДСНВ приветствует правительство КНР.