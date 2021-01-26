Кишинёв, 26 января 2021, 21:12 — REGNUM Урегулированию ситуации в Приднестровье мешает политический кризис в Молдавии, считает молавский президент Майа Санду, сообщили 26 января в её пресс-службе.
Соответствующее заявление молдавский лидер сделала на встрече со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования Томасом Майер-Хартингом.
Она пояснила, беседуя с представителем ОБСЕ, что положительные сдвиги по Приднестровью возможны только когда у правительства Молдавии появится «полнота полномочий», которое сейчас нет. Так что в Молдавии необходимо проводить досрочные парламентские выборы.
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Напомним, Санду, придя к власти, активно добивается смены парламента и правительства. Она ведёт с действующим парламентом политическую войну по ряду острых вопросов, в том числе и относительно Приднестровья: например, она заявляла о намерении добиться вывода российского контингента из региона.
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