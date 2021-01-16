Кишинёв, , 08:55 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду прокомментировала потенциальную встречу с лидером Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским. Об этом она рассказала 15 января в программе «Пятница с Анатолием Голя» на канале «RTR MOLDOVA».

«Я буду исходить в своих решениях из интересов наших граждан. Если будет такая ситуация, если что-то произойдет и такие разговоры понадобятся, я подумаю. Но все мои решения будут исходить из интересов граждан… Сейчас [эту встречу] я не планирую», — отметила она.

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Напомним, ранее Вадим Красносельский заявил, что готов к диалогу с президентом Молдавии Майей Санду.

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