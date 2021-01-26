Москва, , 15:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин в день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда, 27 января, посетит Музей Победы на Поклонной горе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Музей Победы на Поклонной горе. Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Российский лидер осмотрит открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию «Подвиг народа».

«В ходе посещения музея глава Российского государства даст старт иммерсивной онлайн-версии проекта «Подвиг народа: непокоренный Ленинград», посвященной самой трагической странице истории Великой Отечественной войны — блокаде Ленинграда и безмерному подвигу его жителей», — добавили в пресс-службе Кремля.

Напомним, «Подвиг народа» — грандиозный интерактивный проект, включающий почти 7 тысяч экспонатов, 22 фильма-реконструкции, несколько уникальных трёхмерных панорам. Он позволяет воссоздать историческую реальность эпохи военного времени и показать вклад всего советского народа в Победу над нацизмом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин рекомендовал законодательно запретить публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Такое поручение глава государства сделал по итогам заседании Совета по культуре и искусству. Соответствующие изменения предполагается внести в действующий ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».