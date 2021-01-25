Москва, , 20:39 — REGNUM Законодательно запретить публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне рекомендовал президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщили 25 января в пресс-службе Кремля.

В списке поручений, которые глава государства сделал по итогам заседании Совета по культуре и искусству, есть такое, где Государственной думе рекомендуется подготовить к рассмотрению проект федерального закона о внесении изменений в действующий ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

Речь идет об изменениях, направленных на запрет публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне (1930−1945 годов).

Вопрос об усилении законодательных мер, которые бы запрещали отождествлять цели и действия Советского Союза и Третьего рейха в период Второй мировой войны был поднят ещё в октябре 2020 года главой комитета Госдумы по культуре на том самом заседании президентского Совета по культуре и искусству по итогам которого и дается поручение.

Тогда глава государства согласился с доводами членов совета о том, что нужно создать законодательный запрет на подобное отождествление, но сделать это нужно очень аккуратно, чтобы этот механизм защищал правду о прошлом нашей страны.

Рассмотрение законопроекта должно состояться в период весенней сессии Госдумы 2021 года при участии организационного комитета «Победа».