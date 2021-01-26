Тегеран, , 13:03 — REGNUM Иранские власти арестовали мужчину, который подозревается в шпионаже в пользу США и имеет американо-иранское гражданство. Об этом 26 января сообщил журналистам официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, его слова приводит агентство Мизан.

«Недавно при попытке выезда из Ирана был арестован иранец с двойным гражданством, который осуществлял шпионскую деятельность и собирал данные для другой страны», — сказал он, отвечая на вопрос о задержании гражданина Ирана и США.

При этом Исмаили подчеркнул, что по иранским законам двойное гражданство не признается.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился и провел переговоры с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым о взаимном сотрудничестве и развитии двусторонних связей.