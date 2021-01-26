Тегеран, , 08:29 — REGNUM 25 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился и провел переговоры с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым о взаимном сотрудничестве и развитии двусторонних связей. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе встречи стороны обсудили последние события в экономических отношениях и другие важные вопросы сотрудничества между двумя странами. Зариф подчеркнул серьезную готовность Ирана к восстановлению освобожденных районов Азербайджана, особенно в области энергетики, машиностроения, сельского хозяйства, разминирования, а также реставрации мечетей и историко-культурных объектов.

Мустафаев, в свою очередь, высоко оценил позицию Ирана по нагорно-карабахскому кризису. Он указал на планы правительства Азербайджана использовать возможности освобожденных районов для установления стабильности и безопасности, а также обозначил некоторые экономические, транзитные и транспортные проекты в этом районе.

24 января Зариф с официальным визитом прибыл в Баку, а 25 января встретился и провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.