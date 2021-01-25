Москва, , 11:47 — REGNUM Российская сторона готова к продолжению переговоров с США по вопросам освоения дальнего космоса, представляющим обоюдный интерес. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе государственной корпорации Роскосмос.

«Учитывая важность сохранения научно-технологического потенциала освоения дальнего космоса, российская сторона продолжает мониторить ситуацию и готова продолжить с американской стороной диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также в пресс-службе уточнили, что по результатам проработки меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества по проекту окололунной станции Gateway российской стороной было принято решение не принимать участия в данной программе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители государственной корпорации Роскосмос летом минувшего года принимали участие в онлайн-брифинге, где велось обсуждение проекта по созданию окололунной станции Gateway.