Москва, , 11:29 — REGNUM Представители государственной корпорации Роскосмос летом минувшего года принимали участие в онлайн-брифинге, где велось обсуждение проекта по созданию окололунной станции Gateway. Об этом 25 января сообщили в госкорпорации, комментируя сообщения об исключении представителей РФ из экспертной группы по станции Gateway.

«В июне 2020 года представители госкорпорации «Роскосмос» по приглашению американской стороны принимали участие в организованном NASA многостороннем онлайн-брифинге <…> по вопросам основных приоритетов в области пилотируемого и робототехнического освоения Луны и дальнего космоса, в том числе проекта по созданию Лунной орбитальной платформы гражданского назначения Gateway», — приводит сообщение Роскосмоса ТАСС.

При этом в госкорпорации уточнили, что в данном мероприятии принимали участие руководители международных агентств, а представленные во время данного брифинга материалы носили открытый характер.

В то же время, в октябре минувшего года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил на 71-м Международном астронавтическом конгрессе, который проходил в формате видеоконференции, что Россия не станет крупномасштабно участвовать в американском проекте создания окололунной станции Lunar Orbital Platform-Gateway, так как в теперешнем состоянии он в наибольшей степени предназначен для решения задач США.

Как передавало ИА REGNUM, ранее появились сообщения о том, что представителей России якобы исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway.