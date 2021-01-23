Бишкек, , 21:07 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии принял решение отпустить бывшего министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева под домашний арест, пишут киргизские СМИ.

В постановлении судебного органа говорится о том, что такая мера пресечения избрана из-за тяжелой болезни экс-главы минздрава — 22 октября 2020 года у него диагностировали инфаркт миокарда.

Под домашним арестом бывший высокопоставленный чиновник пробудет до 15 марта 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что 15 сентября 2020 года сотрудники финансовой полиции задержали экс-министра здравоохранения Киргизии Космосбека Чолпонбаева. Его обвинили в злоупотреблении должностным положением и халатности.

Поводом для ареста послужили материалы уголовного дела, возбужденного по факту заключения руководством минздрава заведомо невыгодного контракта на предоставление консультационных услуг, в результате чего бюджету был нанесен ущерб в размере около 9 млн сомов (7,8 млн рублей).