Бишкек, 16 сентября 2020, 15:26 — REGNUM Сотрудники госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии арестовали бывшего министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева. Об этом сообщила финансовая полиция республики.
Чолпонбаева поместили в следственный изолятор, предъявив ему обвинение в злоупотреблении должностным положением.
В ведомстве отмечают, что экс-глава минздрава является фигурантом уголовного дела, возбужденного против руководства министерства здравоохранения по факту заключения заведомо невыгодного контракта на предоставление консультационных услуг.
Нанесенный государству ущерб оценивается в сумму около 9 млн сомов (8,5 млн рублей).
ИА REGNUM напоминает, что Космосбек Чолпонбаев занимал должность министра здравоохранения Киргизии в период с 19 апреля 2018 года по 1 апреля 2020 года и был уволен по рекомендации совета безопасности страны — за слабую работу по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.