Брюссель, , 14:53 — REGNUM Ситуация в сфере здравоохранения в Европейском союзе продолжает быть очень серьезной из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 22 января сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«По всему Евросоюзу ситуация по здравоохранению остаётся очень серьёзной», — написала она на своей странице в соцсети Twitter.

Кроме этого, она отметила, что с вакцинами от COVID-19 в данном вопросе имеются основания надеяться на лучшее, однако с новыми разновидностями коронавируса — также есть поводы беспокойства.

«Мы должны оставаться сосредоточенными и решительными в своем ответе (пандемии)», — заключила фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что сертификаты о вакцинации от COVID-19 должны быть согласованы странами-членами Евросоюза по медицинским причинам.