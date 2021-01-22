Брюссель, , 10:39 — REGNUM Сертификаты о вакцинации от COVID-19 должны быть согласованы странами-членами Евросоюза по медицинским причинам. Об этом 22 января заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

"Что касается сертификатов о вакцинации, то мы считаем, что нам нужно согласовать их по медицинским причинам, и позже посмотреть, как они могут использоваться», — сказал он.

При этом глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в свою очередь отметила, что к вопросу о применении такого сертификата нужно подходить крайне осторожно.

«У нас есть медицинские вопросы: есть ли гарантия, что получивший вакцину человек не может быть носителем вируса? Как долго вакцина действует? Мы не знаем», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Греции выступили с инициативой о создании единого сертификата вакцинации от COVID-19, который будет признаваться на всей территории Евросоюза.