Бишкек, , 12:12 — REGNUM Агентство США по международному развитию (USAID) не планирует предоставить Киргизии спецхолодильник для хранения американской вакцины от коронавируса «Pfizer». Об этом и. о. вице-премьер-министра Эльвира Сурабалдиева написала на своей странице в Twitter.

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По словам высокопоставленной чиновницы, министр здравоохранения Киргизии Алымкадыра Бейшеналиев, сделав такое заявление на заседании республиканского парламента, ввел общественность в заблуждение.

«Пресс-служба минздрава будет извиняться за необдуманные высказывания министра здравоохранения в парламенте. Как выяснилось, USAID не предлагали свои услуги по холодильникам. Министр здравоохранения ошибся», — констатировала вице-премьер.

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