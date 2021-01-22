Москва, , 13:05 — REGNUM Ряд рабочих встреч, включая оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, намерен провести 22 января президент России Владимир Путин. Об этом 22 января рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент продолжает сегодня работать в Ново-Огарево. <…> Сегодня в течение дня у президента рабочие встречи», — сказал он.

Также Песков уточнил, что в середине дня в главы российского государства в плане проведение оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ. При этом пресс-секретарь пообещал рассказать о том, какими будут темы повестки дня на данном совещании.

Кроме того, он указал, что также у российского лидера за сегодня намечен международный телефонный разговор.

«Мы ожидаем сейчас проведение международного телефонного разговора. Я думаю, в течение часа — полутора мы дадим сообщение», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за сохранение Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и настроена на его продление, однако многое будет зависеть от деталей, которые предложит американская сторона.