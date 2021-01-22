Москва, , 12:46 — REGNUM Россия выступает за сохранение Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и настроена на его продление. Однако многое будет зависеть от деталей, которые предложит американская сторона. Об этом 22 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он подчеркнул, что Москва приветствую «саму политическую волю на продление этого документа».

«Россия выступает за сохранение СНВ-3 и за продление этого договора с тем, чтобы получить определенный лаг по времени для проведения соответствующих переговоров, контактов», — пояснил официальный представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что детали предложения ещё предстоит изучить.

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Как сообщалоИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псакиподтвердила намерение Вашингтона продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, действие которого истекает 5 февраля 2021 года. До этого момента при бывшем президенте Дональде Трампенадежды на согласие со стороны Вашингтона продлить СНВ-3 практически не было.

В Госдуме РФ заявление от представителей администрации нового президента США Джозефа Байденао готовности продлить ДСНВ-3 на пять лет восприняли с оптимизмом, отметив, что готовы к диалогу.