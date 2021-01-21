Джакарта, , 16:01 — REGNUM Европейский союз выделил 500 тысяч евро для помощи пострадавшим от землетрясения на Сулавеси, сообщает Sindonews.

Средства пойдут на удовлетворение неотложных потребностей 24 тысяч человек, пострадавших от землетрясения в Маджене и Мамуджу в провинции Западный Сулавеси в Индонезии.

Посол Европейского союза в Индонезии Винсент Пикет заявил, что предоставленная помощь является актом солидарности ЕС с Индонезией.

«Тесность наших отношений побуждает нас протянуть руку помощи. Индонезия всегда может рассчитывать на поддержку Европейского союза», — отметил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано сейсмологами в Индонезии в районе Сулавеси 14 января 2021 года.

Подробнее в материале: В Индонезии произошло повторное землетрясение магнитудой 6,2