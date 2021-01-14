Джакарта, 14 января 2021, 22:35 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано сейсмологами в Индонезии в районе Сулавеси, сообщает 14 января Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным центра, эпицентр подземных толчков находился на 139 км северо-западнее города Паре-Паре, а их очаг залегал на глубине восьми км.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Напомним, ранее уже сообщалось о землетрясении магнитудой 5,9 в этом районе. Ученые полагали, что оно создает угрозу цунами.
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