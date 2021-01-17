Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Письмо директору ФБР Кристоферу Рэю и руководителям других федеральных агентств США с просьбой о предоставлении информацию о сбоях в работе разведки и обеспечении безопасности, приведших к штурму здания Капитолия, направили главы четырех комитетов палаты представителей американского Конгресса. Об этом 17 января сообщает телеканал CNBC.

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По информации источника, также среди получателей указаны главы министерства внутренней безопасности, аппарата директора Национальной разведки и Национального контртеррористического центра страны, от которых в своем послании главы комитетов потребовали предоставления им документов и проведения брифингов на тему того, что предшествовало беспорядкам в Вашингтоне.

Также в письме представители Конгресса приводят сообщения СМИ о том, что полиция Капитолия знала о планах вторжения силой в здание сторонников действующего президента США Дональда Трампа. При этом, как считают конгрессмены, подготовка к обеспечению безопасности в Капитолии, когда там проходило заседание по утверждению итогов выборов президента страны, являлась несоответствующей реальной угрозе.

Уточняется, что данное письмо подписано председателем комитета по разведке Адамом Шиффом, председателем комитета по внутренней безопасности Бенни Томпсоном, председателем судебного комитета Джерри Надлер и председателем комитета по надзору Кэролайн Мэлони.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ФБР начало в США расследование с целью установить, предоставляли ли иностранные государства финансовую помощь участникам штурма Капитолия.