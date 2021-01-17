Вашингтон, , 05:00 — REGNUM Расследование с целью установить, предоставляли ли иностранные государства финансовую помощь участникам штурма Капитолия, начало Федеральное бюро расследований (ФБР) в США. Об этом 17 января сообщает телеканал NBC.

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По данным телеканала, в настоящее время проверяется перевод на сумму в $500 тыс. в биткоинах. Предполагается, что платёж был сделан гражданином Франции в адрес лидеров ультраправых группировок непосредственно перед штурмом Капитолия. Информация о переводе была предоставлена ФБР компанией, занимающейся анализом криптовалютных переводов.

Кроме того, в ФБР предполагают, что неизвестные пока структуры, возможно, связанные с Россией, Китаем и Ираном могли воспользоваться беспорядками в Вашингтоне, преследуя свои интересы в информационной сфере.

Напомним, попытка захвата здания Конгресса США произошла 6 января, сам действующий президент США Дональд Трамп обвиняется в «подстрекательстве к беспорядкам». В результате попытки захвата здания погибли как минимум пять человек.

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