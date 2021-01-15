Бишкек, , 00:14 — REGNUM Американский национальный демократический институт международных отношений официально уведомил, что США больше не будут оплачивать проведение дебатов кандидатов во время выборов Киргизии.

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С 7 января 2021 года американская сторона прекратила сотрудничество с Киргизской общественной телерадиовещательной корпорацией — из-за нарушения представителями ОТРК условий соглашений.

«Это оказало влияние на качество теледебатов, их беспристрастность и прозрачность», — подчеркивается в заявлении американского демократического института.

Между тем НДИ также отмечает, что «надеется продолжить сотрудничество с другими СМИ и центризбиркомом Киргизии».

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