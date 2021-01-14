Пекин, , 14:05 — REGNUM Информацию о подготовке визита делегации Китая высокого уровня в США, после того, как в должность американского президента вступит Джозеф Байден, не подтвердила 14 января на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь Fmprc.gov.cn

«Я не располагаю какой-либо информацией по упомянутому вами поводу», — заявила она в ответ на вопрос о подготовке такого визита.

При этом 13 января глава отдела международных связей неправительственной Торговой палаты США Майрон Бриллиант заявил, что Китай в скором времени может направить в Соединенные Штаты делегацию высокого уровня. Также он уточнил, что такой визит может состояться в начале президентского срока Джозефа Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР заявила, что решение палаты представителей Конгресса США об импичменте действующему президенту страны Дональду Трампу является внутренним делом.