Пекин, , 12:02 — REGNUM Решение палаты представителей Конгресса США об импичменте действующему президенту страны Дональду Трампу является внутренним делом. Об этом 14 января заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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"Это внутреннее дело США, мы не делаем комментариев по этому вопросу», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер республиканцев в верхней палате Конгресса страны Митч Макконнелл заявил, что несмотря на то, что палата представителей США объявила импичмент действующему президенту США Дональду Трампу, вердикт по этому процессу не будет вынесен в Сенате до истечения срока полномочий нынешнего главы Белого дома, который заканчивается 20 января.