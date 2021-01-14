Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Ввиду потенциальных угроз безопасности в преддверии инаугурации избранного президента США демократа Джозефа Байдена федеральные органы страны будут использовать все ресурсы для поддержания порядка. Такое распоряжение дал действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

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В телеобращении американский лидер заявил о поступивших сообщениях о возможных новых демонстрациях не только в Вашингтоне, но и по всей стране.

«Я распорядился, чтобы федеральные органы использовали все необходимые ресурсы для поддержания порядка», — сказал Трамп.

Он добавил, что для обеспечения безопасности инаугурация Джозефа Байдена нынешняя администрация США принимает все необходимые меры.

«Мы перебрасываем тысячи бойцов Национальной гвардии в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы обеспечить безопасность в городе и гарантировать, что передача власти может пройти без риска и каких-либо инцидентов», — указал глава Белого дома.

При этом он подчеркнул, что «не должно быть никакого насилия, никакого нарушения закона или вандализма».

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, пошла штурмом на Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли, по некоторым данным, пять человек.

После этого демократы в палате представителей США призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности в соответствии с 25-й поправкой к конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности.

Напомним, срок действия полномочий Дональда Трампа на посту президента США истекает 20 января. В этот же день в полдень должна состояться церемония инаугурации избранного главы Белого дома демократа Джозефа Байдена.