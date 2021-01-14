Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Заявление с осуждением произошедших 6 января беспорядков и захвата здания Конгресса США сделал действующий американский президент Дональд Трамп. Соответствующее видеообращение размещено на странице Белого дома в Twitter.

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Глава государства отметил, что он был потрясен и опечален случившимся. Трамп отметил, что его настоящие сторонники не будут поддерживать насилие и проявлять неуважение к правоохранительным органам.

Президент пообещал, что всех виновных привлекут к суду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам.

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