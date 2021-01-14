Ташкент, 14 января 2021, 09:04 — REGNUM Депутаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана одобрили кандидатуру Абдукодира Ташкулова на должность министра высшего и среднего специального образования, сообщили 14 января в пресс-службе нижней палаты парламента.
В настоящее время Ташкулов занимает должность ректора Термезского государственного университета. Кроме того, кандидатура Шерзода Хидоятова одобрена на пост министра жилищно-коммунального хозяйства.
Отметим, Хидоятов является первым заместителем министра строительства Узбекистана. Согласно законодательству республики, до своего назначения кандидатуры министров рассматриваются в парламенте.
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