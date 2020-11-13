Ташкент, , 09:40 — REGNUM Вступительные экзамены в организации среднего специального образования в Узбекистане пройдут с 20 по 30 ноября 2020 года, сообщили в Телеграм-канале министерства высшего и среднего образования республики.

Вступительные экзамены в 178 колледжах и техникумах будут проводиться в форме тестирования, а в 176 — в форме письменных испытаний. Поступившие студенты начнут обучение в 2020—2021 учебном году.

Как сообщало ИА REGNUM, вузы Узбекистана вернутся к традиционной очной форме обучения с 16 ноября 2020 года. Ранее в министерстве высшего и среднего образования сообщали о возобновлении обучения в очном формате со второго семестра.

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