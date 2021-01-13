Минск, , 18:24 — REGNUM Международная федерация хоккея (IIHF) считает, что при проведении Чемпионата мира по хоккею в Белоруссии есть серьёзные риски — политические и связанные с пандемией. Тем не менее, руководство постсоветской республики заверяет в возможности решения имеющихся проблем и вселяет оптимизм относительно успеха мероприятия. Об этом в интервью официальному сайту федерации заявил её глава Рене Фазель.

После встреч с главой правительства Белоруссии Романом Головченко, Александром Лукашенко и главой Федерации хоккея Белоруссии Дмитрием Басковым, в отношении которого ИИХФ проводит дисциплинарное расследование, Фазель заявил о неизменности намерения провести международный турнир 2021 года. По планам, состязание состоится в Латвии и Белоруссии.

При этом «ИИХФ глубоко обеспокоена способностью организатора в Минске безопасно провести турнир в условиях COVID-19», отметил Фазель. Также «в стране наблюдаются волнения, которые существенно повлияли на подготовку к турниру и вызвали ряд обоснованных опасений со стороны команд, болельщиков и государственных чиновников».

«Мы пришли с конкретными требованиями, которые государство должно выполнить, чтобы чемпионат мира прошел в Минске. Среди них было обязательство найти мирные решения для улучшения общественно-политической ситуации в стране и предоставить всем белорусским спортсменам возможность вернуться в свои виды спорта и участвовать в них», — сообщил Фазель. — Самое главное, белорусское правительство согласилось на открытый и конструктивный диалог с оппозицией, чтобы вывести чемпионат мира по хоккею с шайбой 2021 года из политического фокуса и использовать спорт как средство объединения людей. Мы признаем, что наши запросы выходят за рамки спорта и идут в сторону политики, но мы считаем, что конечные результаты наших запросов были необходимы для обеспечения безопасного чемпионата».

Глава международной федерации признал, что вопрос переноса ЧМ из Белоруссии обсуждался, однако в практической плоскости не рассматривался. Фазель заявил: «ИИХФ намерена обеспечить совместное проведение турнира и в Минске, и в Риге».

К этому подталкивают и коммерческие обязательства федерации — контракты подписаны. В то же время в Белоруссии неблагоприятная ситуация с COVID-19, о которой Фазель высказался так: «Это не соответствует международным стандартам, которые мы ожидали бы от чемпионата мира, но мы получили обещание правительства следовать всем руководящим принципам ИИХФ».

Криминальный скандал, в котором фигурируют представители ближайшего окружения Лукашенко, в частности — глава ФХБ Басков, тоже обсуждался ИИХФ с официальным Минском. Фазель сообщил: «Белоруссия согласилась сотрудничать с ИИХФ и оценивать все соответствующие свидетельские показания, видео и другие доказательства для поддержки Дисциплинарного совета ИИХФ в его собственном расследовании. Теперь они признали серьезность этих обвинений и пообещали собрать все возможные факты. ИИХФ продолжит свое независимое расследование и будет ожидать получения доказательств от генерального прокурора, которые помогут в этом расследовании».

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Напомним, согласно опубликованным документам, глава БФХ Дмитрий Басков и некоторые другие спортсмены, а также пресс-секретарша президента Белоруссии Наталья Эйсмонт при поддержке руководства МВД Белоруссии участвовали в антиоппозиционных рейдах. Во время одного из таких мероприятий был жестоко избит и на следующий день скончался минчанин Роман Бондаренко.

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед отказывается возбуждать уголовные дела по фактам убийств мирных жителей сотрудниками «правоохранительных органов» и другими гражданами, выступающими на стороне Александра Лукашенко. вместо этого возбуждаются уголовные дела в отношении обывателей, которые напоминают об этих преступлениях и признаках преступного бездействия генерального прокурора и других должностных лиц.