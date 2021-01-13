Бишкек, , 08:54 — REGNUM Русский язык в Киргизии сохранит статус официального языка, заявил избранный президент республики Садыр Жапаров в интервью телеканалу НТВ.

«До этого русский язык имел официальный статус. И в будущем будет иметь официальный статус», — сказал политик. Он напомнил, что Киргизия входила в состав Российской империи и Советского Союза.

Жапаров отметил, что в настоящее время между двумя странами сложились отличные дипломатические и экономические отношения. Он пообещал в дальнейшем развивать сотрудничество с Россией.

Напомним, в ноябре 2020 года Садыр Жапаров также выступал за сохранение официального статуса русского языка в Киргизии. «Это язык, который объединяет народы и которым мы пользуемся столетиями», — сказал Жапаров.

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