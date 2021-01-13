Тегеран, , 08:02 — REGNUM 12 января посол Киргизии в Иране Аваз Бек Атаханов подчеркнул необходимость развития стратегического сотрудничества в области транспортировки и транзита грузов через южные иранские порты. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Об этом Атаханов заявил на встрече с управляющим директором иранской Портовой и морской организации (ПМО) Мохаммедом Растадом.

В ходе встречи посол отметил, что транзит грузов через иранские южные порты до границы Сарахс в северо-восточной иранской провинции Хорасанэ Разави, а затем в Киргизию имеет первостепенное значение в связи с закрытием общей границы с Китаем.

Далее он выразил надежду, что такая возможность будет использована с максимальной пользой для обеих сторон.

Между тем, Растад заявил, что Иран готов эксплуатировать свои порты, морские и учебные мощности в соответствии с взаимными выгодами и интересами.

«Благодаря активному участию операторов и надлежащему состоянию оборудования на севере и юге Ирана можно будет предоставлять услуги с наименьшими затратами», — отметил Растад.