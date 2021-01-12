Бишкек, , 19:42 — REGNUM Председатель Китая Си Цзиньпин поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии, пишет киргизское госагентсво «Кабар».

Глава КНР пожелал новому киргизскому президенту «больших достижений на высоком государственном посту».

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«Готов с Вами прилагать совместные усилия к укреплению взаимовыгодного сотрудничества в рамках совместного строительства «Одного пояса — одного пути» во благо наших стран и народов», — подчеркнул Си Цзиньпин.

ИА REGNUM напоминает, что внешний долг Киргизии превышает $4 млрд 218 млн (более 314,3 млрд рублей). При этом самую большую задолженность республика имеет перед Китаем — свыше $1 млрд 782 млн (более 132,8 млрд рублей).

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