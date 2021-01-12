Бишкек, , 13:37 — REGNUM Новые власти Киргизии ведут переговоры с китайской стороной о ежедневной продаже 60 тонн мяса в Китай. Об этом на пресс-конференции заявил министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев, пишет «Kaktus.media».

Также он сообщил о том, что киргизское правительство уже договорилось о поставке в Объединенные Арабские Эмираты до 40 тонн мяса каждую неделю.

Глава минсельхоза признал, что своего мяса в Киргизии не хватит для организации постоянного экспорта в Китай и ОАЭ.

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По словам Токтогазиева, киргизское правительство надеется наладить поставки в республику дешевого скота из России, Казахстана, Белоруссии, Монголии и с Украины, чтобы потом забивать его и продавать мясо в Китай и государства Персидского залива.

Почему эти страны сами не наладят поставки мясной продукции в КНР и ОАЭ, а согласятся на реэкспорт через Киргизию, а также не приведет ли такая инициатива к тотальному дефициту и еще более резкому росту цен на мясо в самой Киргизии, министр говорить не стал.

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