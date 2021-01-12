Минск, , 12:12 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству страны ввести симметричные санкции в отношении стран, которые ввели ограничительные меры против белорусских предприятий. Он заявил об этом 12 января в ходе приема с докладом вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика, его слова приводит агентство БелТА.

Как напомнил белорусский лидер, несколько предприятий страны попали под «так называемые бандитские санкции со стороны Запада». В связи с этим он попросил вице-премьера республики передать главе правительства Белоруссии Роману Головченко поручение о подготовке симметричного ответа на такие действия.

«Они ввели против наших предприятий санкции. Мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать», — уточнил Лукашенко.

Также он отметил, что на территории Белоруссии работает несколько тысяч разных иностранных предприятий.

«Они (страны, которые ввели санкции. — ред.) должны понимать. У нас хорошо с ними — хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить», — подчеркнул президент Белоруссии.

«Не надо бояться, надо уже им показывать зубы», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова к тому, чтобы провести у себя чемпионат мира по хоккею 2021 года.