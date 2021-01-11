Минск, , 13:38 — REGNUM Белоруссия готова к тому, чтобы провести у себя чемпионат мира (ЧМ) по хоккею 2021 года. Об этом 11 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем, его слова приводит агентство БелТА.

«Отвечая на главный вопрос, как я воспринимаю все телодвижения вокруг проведения чемпионата мира в Беларуси, скажу откровенно: очень спокойно. Сумеет Международная федерация хоккея устоять против несправедливого давления — значит, мы проведем чемпионат мира», — сказал президент Белоруссии.

Также Лукашенко добавил, что в случае, если от проведения матчей чемпионата мира откажется Латвия, белорусская сторона готова полностью взять проведение турнира на себя и это будет, как считает глава республики, лучший в мире чемпионат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время в республике совершенно нормальная «с точки зрения развития демократических процессов» обстановка.