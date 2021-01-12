Лима, , 02:35 — REGNUM Пандемией коронавируса SARS-CoV-2 управляют лица, «доминирующие над миром преступных элит» и авторы нового мирового порядка. Такое утверждение содержится в решении перуанского апелляционного суда провинций Чинча и Писко в южном регионе Ика, текст документа 11 января приводит газета Peru.21.

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К числу указанных лиц судьи отнесли основателя Microsoft Билла Гейтса, являющегося также сопредседателем Фонда Билла и Мелинды Гейтс (поддерживал широкий спектр социальных, медицинских и образовательных разработок), известного миллиардера Джорджа Сороса, занимающегося благотворительностью в общественно-политической сфере в разных странах, руководство Фонда Рокфеллера.

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«Ни одно из мировых правительств, ни одно физическое или юридическое лицо, ни защита подсудимого не могут подтвердить, что эпидемия обладает свойством «предсказуемости», кроме как ее создатели из числа [авторов] нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие, управляющие ей и направляющие ее в условиях чрезвычайной секретности из своих мировых корпораций», — говорится в решении суда.

Дело, которое рассматривал суд в Перу, касалось апелляции защиты обвиняемого в тяжком преступлении на вынесенный ранее вердикт. Подсудимому продлили срок превентивного содержания под стражей, с чем он не согласился. Адвокаты посчитали, что постановление судей нарушило право их клиента на мотивированное решение и право на судебную защиту. После рассмотрения дела они заявили, что суд «отказался рассматривать аргументы, относящиеся к сути дела, и представил утверждения спекулятивного характера».

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