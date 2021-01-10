Минск, 10 января 2021, 08:23 — REGNUM Много людей предлагали ввести в Белоруссии карантин и комендантский час в связи с пандемией коронавируса, но «нам нужно работать», ответил им президент Белоруссии Александр Лукашенко. Слова белорусского лидера приводятся 9 января в программе Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» на белорусском канале СТВ.
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Лидер Белоруссии напомнил о своих ранних «рекомендациях», адресованных жителям республики, справляться с «паникой» в связи пандемией коронавируса, сосредоточившись на работе. Непосредственно с вирусом, по его словам, можно бороться, употребляя алкогольные напитки в нерабочее время и посещая сауну.
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Лукашенко также добавил, что ему многие предлагали ввести карантин, комендантский час, на что он ответил, что жителям Белоруссии нужно работать.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко заявил, что коронавирус по всей вероятности является наказанием Божьим за хамское отношение к природе.
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Напомним, в предыдущие сутки в Белоруссии выявили 1767 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране зарегистрировали свыше 210 тысяч носителей SARS-CoV-2.