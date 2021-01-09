Минск, 9 января 2021, 12:52 — REGNUM В Белоруссии за сутки выявили 1767 носителей SARS-CoV-2, сообщили 9 января в пресс-службе Министерства здравоохранения.
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С начала пандемии в стране зарегистрировали 210 368 случаев инфицирования коронавирусом. 192 620 человек выздоровели (1654 за сутки), 1507 инфицированных скончались (умерли девять человек за сутки).
В целях диагностики SARS-CoV-2 на территории республики с начала пандемии провели 4 117 994 тестирования, 3451 из которых провели за последние сутки.
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