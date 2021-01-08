Киев, 8 января 2021, 08:08 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что спецслужбы Соединенных Штатов Америки «быстро выяснят», есть ли в попытках захвата Конгресса США «российский след». Об этом экс-глава украинского внешнеполитического ведомства заявил 7 января.
Он также обвинил Российскую Федерацию в желании «разрушить демократию» и назвал «старым идиотским разговором» утверждения о внешнем управлении Украиной. Основой будущего страны он назвал «собственное управление» и союзничество «с друзьями».
Напомним, по результатам социологического опроса, проведенного на Украине в июле 2018 года, 58% опрошенных граждан Украины выразили уверенность в том, что страна находится под внешним управлением.
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Отметим, бывший глава националистической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), экс-депутат Рады Дмитрий Ярош еще дальше продвинулся, утверждая о якобы «причастности» России к событиям в США. Он заявил, что последние события в США якобы подтверждают тезис о необходимости уничтожения России. Подчеркнем, так называемый «российский след» Ярош склонен видеть не только в США, а и во многих событиях, происходящих во внутриполитической жизни Украины.