Киев, , 08:08 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что спецслужбы Соединенных Штатов Америки «быстро выяснят», есть ли в попытках захвата Конгресса США «российский след». Об этом экс-глава украинского внешнеполитического ведомства заявил 7 января.

«Не знаю, есть ли у вчерашних событий российский след, но спецслужбы США это быстро выяснят. Ответственность все равно за Трампом, но Россия ведет полномасштабную гибридную войну против демократических институтов во всем мире, в первую очередь против нас и США», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также обвинил Российскую Федерацию в желании «разрушить демократию» и назвал «старым идиотским разговором» утверждения о внешнем управлении Украиной. Основой будущего страны он назвал «собственное управление» и союзничество «с друзьями».

«Тот, кто хочет разрушить демократию, в частности Россия, может помочь другим только в разрушении их государственности. Об этом следует помнить всем, кто начинает старый идиотский разговор о «внешнем управлении». Нам нужно вместо бардака свое собственное управление и союзничество с нашими друзьями — это основа нашего общего успеха», — подытожил он.

Напомним, по результатам социологического опроса, проведенного на Украине в июле 2018 года, 58% опрошенных граждан Украины выразили уверенность в том, что страна находится под внешним управлением.

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Отметим, бывший глава националистической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), экс-депутат Рады Дмитрий Ярош еще дальше продвинулся, утверждая о якобы «причастности» России к событиям в США. Он заявил, что последние события в США якобы подтверждают тезис о необходимости уничтожения России. Подчеркнем, так называемый «российский след» Ярош склонен видеть не только в США, а и во многих событиях, происходящих во внутриполитической жизни Украины.