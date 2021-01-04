Лондон, 4 января 2021, 21:54 — REGNUM Причиной отказа в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США из Великобритании является его психическое состояние и риск самоубийства, 4 января передает Sky News.
Соединенные Штаты обвиняют Ассанжа в преступлениях, связанных со шпионажем и подрывом национальной безопасности США. Портал WikiLeaks разоблачал, в частности, преступления американских военных в Афганистане и Ираке.
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