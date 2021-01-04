Лондон, , 14:14 — REGNUM Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям Соединенных Штатов Америки в экстрадиции основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Заседание состоялось сегодня, 4 января.

Напомним, что американские власти пытаются заполучить Ассанжа, так как тот был причастен к обнародованию секретной информации правительства США. Именно на портале Ассанжа появились материалы, которые свидетельствуют о военных преступлениях США в Ираке и Афганистане, а также свидетельства грубых вмешательств американских властей во внутреннюю политику других стран.

Сперва американцы пытались схватить Ассанжа через Швецию, где его обвинили в сексуальных домогательствах. Обвинение развалилось в суде, так как было полностью сфабрикованным. Ассанж был вынужден укрываться в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Понадобилась смена власти в Эквадоре на лояльного американцам президента Ленина Морено, чтобы британские власти смогли ворваться в посольство этой страны в Лондоне и вытащить оттуда Ассанжа в 2019 году. С тех пор он сидит в британской тюрьме. В самой Великобритании Ассанж был обвинен в нарушении условий освобождения под залог. При этом задерживали его и освобождали под залог по сфабрикованному делу о сексуальных домогательствах.

В США Ассанжу предъявлено множество обвинений. В случае попадания Ассанжа в американскую юрисдикцию ему с большой долей вероятности грозит пожизненный срок.

И вот британский суд неожиданно отказал США в экстрадиции Ассанжа. К слову, Ассанжа является гражданином Австралии — бывшей британской колонии, которая не порвала тесные связи с метрополией после обретения независимости.

По всей видимости, адвокаты американской стороны будут подавать на апелляцию.