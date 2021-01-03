Киев, , 14:50 — REGNUM Катастрофическую ситуацию предрек Украине бывший президент страны Петр Порошенко в случае, если действующая власть не обеспечит вакцинацию населения страны к марту-апрелю 2021 года. Об этом он заявил 2 января в эфире программы «Большая политика» на «5 канале».

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Порошенко добавил, что представители действующей власти должны обеспечить для населения страны как минимум 22 миллиона доз вакцины от коронавируса и до конца апреля 2021 года жители Украины должны быть вакцинированы.

Предшественник Владимира Зеленского также заявил, что представители украинской власти должны договариваться о поставках вакцины от коронавирусной инфекции со всеми «качественными» ее производителями, кроме России.

« У каждого представителя власти не должно быть ни дня, ни ночи, он должен ездить по всему миру, чтобы договориться о поставках со всеми качественными производителями вакцины, кроме российской», — отметил он.

Порошенко также заявил, что применение российской вакцины от коронавирусной инфекцией будет «тянуть за собой риски».

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Экс-президент Украины вместе с тем добавил, что за 2021 год вакцинировано от коронавируса должно быть все население страны.

«Весной заканчивается период, когда облегчается распространение ковида. Естественный спад этой инфекции начинается с мая. Поэтому до апреля мы обязаны обеспечить минимум 22 миллиона доз вакцины. В течение всего года до 1 января мы должны провакцинировать всех», — цитирует Порошенко издание «Страна.ua».

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Напомним, ранее депутат украинского парламента Илья Кива пояснил отказ представителей власти регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» желанием отдельных чиновников нажиться на закупке вакцины от других производителей, а также — «выслужиться перед американским посольством».