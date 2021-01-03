Киев, , 08:20 — REGNUM Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива прокомментировал невозможность регистрации на Украине препарата «Спутник V», о чем ранее заявили главный санитарный врач страны Виктор Ляшко и депутат украинского парламента Михаил Радуцкий. Об этом политик написал 2 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Грошики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), Ляшко и Радуцкий, которых Кива назвал «аферистами» и «проходимцами» ищут возможности нажиться на закупке вакцины и «выслужиться» перед посольством Соединенных Штатов Америки.

«Эти проходимцы ищут возможность как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством. При производстве российской вакцины внутри страны — это сделать будет намного сложней! Поэтому задыхайтесь и сдыхайте, пока они не получат нужный контракт с хорошим откатом и премиальными за саботаж, лобизм и предательство!» — написал Кива.

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Напомним, ранее глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук сообщил, что харьковское предприятие «Биолек» подало заявление в Министерство здравоохранения Украины на регистрацию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». В свою очередь главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко опроверг «слухи и политические заявления» о регистрации на территории Украины вакцины «Спутник V».