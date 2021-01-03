Киев, , 11:12 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива раскритиковал заявление главного санитарного врача Украины и заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко о том, что российская вакцина «Спутник V» не будет зарегистрирована в стране. Соответствующее сообщение Кива опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что Украина не в состоянии разработать собственную вакцину против коронавируса и расчитывает, что получит западные вакцины по программе COVAX (международный механизм снабжения вакцинами бедных стран за счет богатых). Однако механизм этот буксует — практически все мощности по производству вакцины уже зарезервированы и все что будет произведено в ближайшие месяцы раскуплено богатыми странами наперед. Также COVAX не хватает денег.

Украинский политик Виктор Медведчук ранее заявил, что харьковская компания «Биолек» обратилась в министерство здравоохранения Украины с заявлением о государственной регистрации вакцины «Спутник V». Но заместитель министра здравоохранения Украины Ляшко заявил, что в стране будет разрешена регистрация только той вакцины против коронавируса, которая успешно прошла третью стадию клинических испытаний.

Также председатель комитета Рады по здравоохраненияю Михаил Радуцкий заявил, что законодательстве не позволяет регистрировать на Украине вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой:США, стран ЕС, Швейцарииили Японии.

Депутат Кива считает, что отказ от российской вакцины «Спутник V» позволит Ляшко и Радуцкому «выслужиться» перед Вашингтоном. Кива напомнил, что именно Ляшко и Радуцкий в начале 2020 года зарабатывали на продаже медицинских масок из государственного резерва за границу, тем самым оголив страну перед наступлением пандемии. Сегодня эти «проходимцы» снова ищут возможность подзаработать, теперь уже на закупке вакцины на Западе.

«При производстве российской вакцины внутри страны — это сделать будет намного сложней!» — подчеркивает Кива.

Он также заявляет, что эти деструктивные действия украинских чиновников приведут к очень тяжелым последствиям для здравоохранения страны.

«Поэтому задыхайтесь и сдыхайте, пока они не получат нужный контракт с хорошим откатом и премиальными за саботаж, лоббизм и предательство!» — пишет Кива.