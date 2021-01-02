Вашингтон, , 20:27 — REGNUM Соединённые Штаты нанесли два воздушных удара по объектам террористической группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге Сомали. Об этом в своем Twitter сообщает Африканское командование ВС США (АФРИКОМ).

«Оба удара были нанесены в окрестностях города Куньо-Барроу, Сомали. Первоначальные оценки свидетельствуют, что в результате были уничтожены обе цели», — говорится в сообщении.

В командовании отметили, что никто из мирных жителей при стрельбах не пострадал и не погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря террористы из «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на военную базу в провинции Мудуг в Сомали. Военным удалось отразить нападение, в результате боя был ликвидирован 51 террорист, еще шестерых удалось взять в плен.

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