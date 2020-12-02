Могадишо, , 23:18 — REGNUM 51 террорист группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожен военными на юге Сомали, 2 декабря сообщает агентство «Синьхуа».

Согласно официальному сообщению, боевики атаковали военную базу в Беледуэйне в провинции Мудуг. Армия отразила нападение.

Военными был ликвидирован 51 боевик, шестеро взяты в плен. Террористами были убиты 15 человек, в том числе военнослужащие.

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