Банги, , 18:37 — REGNUM Порядка 55 тысяч жителей Центрально-Африканской Республики за неделю были вынуждены покинуть свои дома на фоне военного обострения в стране, сообщила 25 декабря Миссии ООН по стабилизации ситуации в ЦАР.

По словам координатора гуманитарной помощи миссии Дениса Брауна, столько людей стали внутренними переселенцами в ЦАР в период с 18 декабря. По его оценке, 2,8 млн жителей республики необходима гуманитарная помощь.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЦАР в преддверии президентских и парламентских выборов, до которых осталось два дня, продолжаются боестолкновения национальной армии, поддерживаемой миротворцами, с боевиками из незаконных формирований.

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