Москва, , 17:50 — REGNUM Сложной назвала сложившуюся на сегодняшний день ситуацию в Центрально-Африканской Республике официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с журналистами 24 декабря.

Она отметила, что миротворческая миссия ООН вместе с национальной армии республики продолжают отражать атаки боевиков. Боевики со своей стороны «пытаются продвинуться к столице».

По словам российского дипломата, вооружённым силам ЦАР удалось восстановить контроль над городами Бамбари, Боссембеле, Ялоке и Бода.

Главная цель федеральных войск и миротворческих сил — не дать боевикам перекрыть транспортные магистрали, связывающие регионы с Банги. И, конечно, обеспечить безопасность жителей республики, отметила представитель МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стратегический важный город Бамбари был накануне, 23 декабря, отбит у боевиков. До проведения выборов в ЦАР остаётся три дня, и стремящиеся помешать этому событию боевики продолжают атаки.

В ЦАР находится миротворческая миссия ООН. Россия в поддержку федеральных сил республики направила в ЦАР группу своих военных специалистов в дополнение к тем, которые находились там до сих пор.

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