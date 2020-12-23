Москва, , 12:32 — REGNUM Два сотрудника посольства Колумбии в Москве объявлены Россией персонами нон грата в ответ на высылку колумбийской стороной двух российских дипломатов. Об этом 23 декабря говорится в сообщении МИД РФ.

«Послу (Колумбии в Москве) заявлено, что, исходя из принципа взаимности, российская сторона объявляет persona non grata двух сотрудников дипломатического представительства Колумбии в Москве», — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Также уточняется, что 22 декабря посла Колумбии в Москве Альфонсо Педро Ласаро Лопеса Кабальеро вызвали в МИД России, где ему выразили протест по поводу безосновательного решения колумбийской стороны о высылке двух дипломатов российского посольства в Боготе.

«Этот шаг не соответствует духу традиционно дружественных и взаимоуважительных отношений, связывающих Россию и Колумбию», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря власти Колумбии приняли решение выслать из республики двух российских дипломатов.

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