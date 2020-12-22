Богота, , 20:19 — REGNUM О решении властей Колумбии выслать из республики двух российских дипломатов пишет 22 декабря Tiempo.

В правительстве Колумбии отметили, что персонами нон грата объявляются два дипломата, которых заподозрили в шпионаже в пользу России.

Названы Александр Паристов и Александр Белоусов. Их подозревают в вербовке агентов в городе Кали и в экономическом шпионаже.

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