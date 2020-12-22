Богота, 22 декабря 2020, 20:19 — REGNUM О решении властей Колумбии выслать из республики двух российских дипломатов пишет 22 декабря Tiempo.
В правительстве Колумбии отметили, что персонами нон грата объявляются два дипломата, которых заподозрили в шпионаже в пользу России.
Названы Александр Паристов и Александр Белоусов. Их подозревают в вербовке агентов в городе Кали и в экономическом шпионаже.
Читайте ранее в этом сюжете: Посольство прокомментировало высылку военного атташе РФ из Болгарии
Читайте развитие сюжета: МИД Колумбии назвал причину высылки российских дипломатов